أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، عبر الموقف المتبادل بين الفنانتين حورية فرغلي وناهد السباعي.

وظهر في الفيديو، اقتراب حورية فرغلي من ناهد السباعي لتحيتها بشكل ودي ومحاولة تقبيلها، إلا أن السباعي تراجعت ورفضت ذلك، ما أثار التساؤل عن سبب ردة الفعل.

وأكدت فرغلي في حديثها أنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة.، وأضافت: "كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسهان لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس". ورغم الموقف، أشارت فرغلي بأنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابًا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.

من جهته، أوضح الإعلامي محمد سعد أن ناهد السباعي معروفة بأدبها واحترامها، وأن تصرفها قد يكون ناتجًا عن ظرف شخصي أو تفضيل للحفاظ على مسافة معينة خلال التحية.