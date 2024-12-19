أفادت تقارير حديثة، بأن شركة أبل تخطط لإطلاق جهاز iPad قابل للطي، يتحول عند فتحه إلى شاشة تعمل باللمس بمقاس 18.8 بوصة، مما يجعله أكبر من أجهزة MacBook Pro الحالية.من المتوقع أن يظهر هذا الجهاز في الأسواق بين عامي 2026 و2027، مع دمج عناصر من نظامي iPadOS وmacOS لتعزيز الإنتاجية.بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن أبل تعمل على هاتف آيفون قابل للطي بتصميم صدفي، وتسعى لحل مشكلة التجعد التي تواجه الأجهزة القابلة للطي.