أثارت القطة أوليفيا بينسون، المملوكة للنجمة العالمية تايلور سويفت، دهشة الجميع بعد تصنيفها كأغنى قطة في العالم بثروة مذهلة بلغت 77 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة هيت للأثرياء 2024.تتفوق أوليفيا على العديد من مشاهير هوليوود، بمن فيهم نجم «سبايدر مان» توم هولاند، الذي تُقدر ثروته بـ20 مليون جنيه إسترليني فقط. لكن كيف تمكنت قطة من تحقيق هذه الثروة؟لم تأتِ ثروة أوليفيا من كونها مجرد قطة أليفة لتايلور سويفت، التي تبلغ ثروتها 792 مليون جنيه إسترليني، بل من مشاركتها في إعلانات تجارية ضخمة لشركات مثل Keds وAT&T وDiet Coke، بالإضافة إلى ظهورها في مقاطع فيديو موسيقية مثل Blank Space وMe!، وطرح منتجات تحمل صورتها.القطة، التي تحمل اسم شخصية شهيرة من مسلسل Law & Order: SVU، انضمت لعائلة سويفت 2014، إلى جانب قطتيها الأخريين. ومع شعبيتها الكبيرة وأدوارها التجارية، أثبتت أوليفيا أن الشهرة والثروة ليست حكرًا على البشر، لتصبح مثالًا غير مسبوق في عالم الحيوانات الأليفة.