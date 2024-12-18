هزّت جريمة شرف صعيد مصر، حين أقدم 3 أشقاء على قتل شقيقتهم ودفنها في أخميم شرقي محافظة سوهاج في مصر.

وكشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول ارتكاب 3 أشقاء الجريمة، وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغاً من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم «كريمة» 23 عاماً لسوء سلوكها.

وأضافت المبلغة قيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة أخيراً خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها.

وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها لخشيتها من اعتداء زوجها عليها.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقاً للسبب ذاته، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم. وأضافوا أنه عقب قيام زوجة الأول «المبلغة» بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل «جوال» بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء «الجوال» في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.

وأضافوا أنهم قاموا بعمل طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.