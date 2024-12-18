ارتفعت حالات التسمم الجماعي بإحدى حفلات الزفاف بإقليم «الجديدة» المغربي، إلى 152 حالة، فيما تواصل السلطات المحلية تحقيقاتها، من أجل الكشف عن أسباب حادثة التسمم.

وأرجحت تقارير إعلامية محلية أن طبق «الدجاج بالدغميرة»، قد يكون وراء حادث حالات التسمم.

وبحسب صحف محلية، فإن النيابة العامة المُختصة بالدائرة القضائية بإقليم «الجديدة»، أمرت بفتح بحث تمهيدي اعتيادي في مثل هذه الحالات، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من مكونات وجبة العشاء.

وظهرت أعراض على الكثير من المدعوين ممن تناولوا وجبة العشاء، إذ تعرضوا لآلام حادة في البطن والتقيؤ والإسهال، ووفق التقارير الإعلامية المغربية، فإن الحادثة تعود إلى مساء السبت الماضي، بعد تناول المدعوين لحفل زفاف وجبة عشاء مسمومة؛ ما أدى إلى نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من أجل تلقي الإسعافات الأولية.

بينما جرى نقل بعض الحالات الأخرى إلى مصحات ومستشفيات خصوصا من أجل استكمال العلاج، إذ تواصل الأطقم الطبية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الطبية لمساعدتهم، كما تم الإعلان عن مغادرة أغلب الحالات التي تعرضت للتسمم المستشفيات المغربية، وأن حالتهم الصحية مستقرة وليست مقلقة، بحسب صحف محلية مغربية.

يشار إلى أن الواقعة أدت لاستنفار الجهات المعنية على نطاق واسع، وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بسبب عدم الكشف والإعلان عن السبب الذي أدى لتسميم 152 حالة.