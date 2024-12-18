مجدداً، عادت النجمة العالمية كاميلا كابيلو إلى السعودية، وهذه المرة بتفاعل مباشر ومميز خطف الأضواء في حفل «مدل بيست»، إذ لم تكتفِ كابيلو بإبهار جمهورها بأدائها المميز، بل فاجأتهم بالتحدث باللغة العربية قائلة: «أنا سعيدة أنني هنا»، مشيرة إلى أنها تدربت على هذه الجملة لمدة 3 أيام. الحماس والتفاعل كانا حاضرين بقوة، خصوصا عندما سُلم لها التمر السعودي لتتذوقه مباشرة أمام الجمهور. بابتسامة عريضة، علّقت كاميلا: «التمر السعودي هو الأفضل، هذا ما سمعت».الحفل، كان شاهداً على عودة مقطع كابيلو الشهير «سعودية نا نا»، الذي سبق وأدته لأول مرة في الرياض خلال عرض المصمم العالمي إيلي صعب. المقطع الذي أصبح أيقونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادته كابيلو لتلهب حماس الحضور وتكمل اللحظة بتفاعل جماهيري كبير.وفي لفتة امتنان، عبّرت النجمة العالمية، عن تقديرها العميق لجمهور السعودية، مضيفة: «هذا هو عرضي الكامل الأول هنا، شكراً جزيلاً لحضوركم. لم أتخيل أن كتابة الأغاني ستأخذني إلى نصف العالم، أنا ممتنة جداً».كاميلا كابيلو، بصوتها وأدائها العفوي، لم تقدّم حفلاً غنائياً فحسب، بل كتبت لحظة استثنائية لها، ليكون التفاعل العربي والجماهير السعودية عنواناً جديداً لحضور عالمي ساحر.