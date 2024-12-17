الخرف هو حالة تؤدي إلى انخفاض القدرات المعرفية بمرور الوقت، مما يؤثر على قدرة الشخص على التفكير والتذكر والاستدلال وأداء الأنشطة اليومية، ورغم الحديث المتزايد عن الصحة العقلية، لا يزال العديد منا غير مدرك للأعراض التي تشير إلى احتمالية الإصابة بالخرف وهذه خمسة عوامل تشير إلى الخرف:
نسيان الأحداث
فقد الأشياء
التيه أثناء المشي أو القيادة
صعوبة في إجراء المحادثات
العجز عن أداء المهمات اليومية
نسيان الأحداث
فقد الأشياء
التيه أثناء المشي أو القيادة
صعوبة في إجراء المحادثات
العجز عن أداء المهمات اليومية