الخرف هو حالة تؤدي إلى انخفاض القدرات المعرفية بمرور الوقت، مما يؤثر على قدرة الشخص على التفكير والتذكر والاستدلال وأداء الأنشطة اليومية، ورغم الحديث المتزايد عن الصحة العقلية، لا يزال العديد منا غير مدرك للأعراض التي تشير إلى احتمالية الإصابة بالخرف وهذه خمسة عوامل تشير إلى الخرف:نسيان الأحداثفقد الأشياءالتيه أثناء المشي أو القيادةصعوبة في إجراء المحادثاتالعجز عن أداء المهمات اليومية