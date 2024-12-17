حققت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المركز الأول في مسار الإبداع، متفوقةً على 15 جهة حكومية ضمن مجموعة التقنية والنقل والإعلام، وذلك وفق نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024م. كما حصلت الهيئة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لمستوى النضج الرابع، إلى جانب ترشيح المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» لجائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية.جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال افتتاح أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي انطلق أمس في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت.وتأتي مشاركة «سدايا» ضمن جهودها لدعم التحول الرقمي الوطني، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق تكامل رقمي ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى نشر الوعي حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.