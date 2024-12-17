أعلن تطبيق سناب شات، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية حفظ المحادثات لمدة تصل إلى أسبوع كامل، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز المرونة في استخدام المحادثات داخل التطبيق.وتتيح الميزة للمستخدمين اختيار مدة الاحتفاظ بالرسائل في الدردشات الفردية، ما بين الحذف التلقائي بعد المشاهدة أو خلال 24 ساعة، والآن يمكن تمديدها إلى 7 أيام قبل الحذف التلقائي.وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات المستخدمين الذين يرغبون في مزيد من الوقت لمراجعة المحادثات أو حفظ الرسائل المهمة دون الحاجة إلى الاستعجال.الميزة متوفرة تدريجياً لجميع المستخدمين عبر التحديثات الأخيرة للتطبيق، ويمكن تفعيلها من إعدادات المحادثة الفردية داخل التطبيق.