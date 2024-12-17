أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، اكتشاف خمسة أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل على مستوى العالم، تضمنت نوعين من الزواحف وثلاث نباتات فريدة. وتشمل الاكتشافات برصاً من نوع Hemidactylus sp قيد التحليل الجيني يتميز بلونه البني المخطط وعقد بيضاء على ظهره، إلى جانب ثعبان الحجاز أسود الطوق Rhynchocalamus hejazicus، وهو صغير الحجم، أحمر اللون، وغير سام. أما النباتات المكتشفة، فتضم القنفذية والمينيونيت والبنج، ولكل منها خصائص بيئية وثقافية فريدة.إلى جانب ذلك، سجلت المحمية، ثلاثة أنواع جديدة للمملكة و34 امتداداً جديداً للنطاق الجغرافي العالمي، ليصل إجمالي الأنواع الأرضية الموثقة في المحمية إلى 791 نوعاً. ورغم أن المحمية تمثل 1% فقط من مساحة اليابسة في المملكة، إلا أنها تحتضن أكثر من نصف الأنواع الأرضية المسجلة، ما يعكس أهميتها كملاذ للتنوع الحيوي وسط التغيرات المناخية.