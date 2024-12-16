أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً على شخص يدعى آلان دوغلاس كلون (45 عاماً) مصاب بفايروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب (18 عاماً) في غرفة فندق، ما تسبب في إصابته بصدمة دائمة.

واقترب كلون من الشاب في وسط مدينة بريستول في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وعندما عاد الشاب إلى غرفة الفندق نفذ كلون الاعتداء.

وقال المحققون في القضية: «نظراً لأن كلون مصاب بفايروس نقص المناعة البشرية، فقد اضطُر الضحية إلى تحمل انتظار طويل ومقلق قبل أن يُمنح الضوء الأخضر».

وأضافت الشرطة: «الضحية كان شجاعاً في الإبلاغ عن الجريمة وقدم أدلة في المحاكمة، ونحن ممتنون لشجاعته التي منحت مجرماً خطيراً للغاية عقوبة ممتدة ستساعد في حماية الجمهور من سلوكه الإجرامي المدمر».