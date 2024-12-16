حقق احتفال «نور الرياض» 2024، إنجازاً عالمياً جديداً بإضافة لقبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى سجله، ليصل إجمالي الألقاب إلى 16 لقباً خلال أربع سنوات. جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث تم تتويج العملين الفنيين «القوة العليا» و«الهرم الخامس» بلقبين عالميين.حصد العمل الفني «القوة العليا» للفنان العالمي كريس ليفين لقب «أطول مسافة وصل إليها شعاع ليزر في عرض ليزر»، حيث انطلق شعاع ليزر بقوة 1 كيلو واط من قمة برج الفيصلية على ارتفاع 267 متراً، ممتداً في أربعة اتجاهات في سماء الرياض، حاملاً رسالة مشفّرة بلغة مورس لكلمة «سلام» بالعربية، في تجسيد للأمل والتغيير الإيجابي.أما العمل الفني «الهرم الخامس» للفنان السعودي راشد الشعشي، فحصد لقب «أكبر عمل فني مُضاء على شكل هرم مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير». تميز العمل بارتفاع 28 متراً، مستخدماً مواد مستدامة مثل منصات شحن بتروكيميائية، مع ممر مضاء باللون الفوشي، ليعكس التزام الرياض بالاستدامة والابتكار.وأكد المدير التنفيذي لبرنامج «الرياض آرت» المهندس خالد الهزاني، أن هذه الإنجازات تعكس المكانة العالمية لـ«نور الرياض» كمنصة للفن والإبداع، مشيراً إلى أن لغة الضوء تجمع العالم وتعزز الهوية الثقافية.تقام النسخة الرابعة من «نور الرياض» تحت شعار «بين الثرى والثريا»، بإشراف الدكتورة عفت فدعق، والدكتور ألفريدو كراميروتي، وتوزعت الفعاليات على ثلاثة مواقع رئيسية: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حي جاكس، ووادي حنيفة.