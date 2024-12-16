حققت المملكة العربية السعودية، إنجازاً عالمياً غير مسبوق بفوزها بالمركز الأول في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب (WAICY) 2024، متفوقةً على 129 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وأستراليا. وشارك في المسابقة أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من مراحل التعليم العام حول العالم، حيث حصدت المملكة 22 ميدالية (ذهبية وفضية وبرونزية) وجوائز خاصة، وهو أعلى عدد من الميداليات بين الدول المشاركة.وتألقت السعودية، بمشاركة 1,298 طالباً وطالبة قدّموا 662 مشروعاً مبتكراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير. ويأتي هذا النجاح بدعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي تبنت المسابقة وشجعت على المشاركة فيها لتعزيز مهارات الأجيال الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحفيزهم على تقديم حلول إبداعية للمشكلات الواقعية.المسارات الأربعة للمسابقة، التي تنافس فيها الطلاب السعوديون، شملت: AI Showcase، وAI-Generated Art، وAI Large Language Model، وAI-Generated Video. وشاركت فيها فرق من مدارس وطنية رائدة مثل مسك، ومركز نمر التعليم، وأجيال أرامكو، ونيوم، لتقدم مشاريع تؤكد ريادة المملكة في هذا المجال.هذا الإنجاز يعكس أيضاً ما أكده تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2023، الصادر عن جامعة ستانفورد، حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في مستوى الوعي المجتمعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين في هذه التكنولوجيا ومساهمتها في بناء مستقبل واعد.