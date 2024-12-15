اخترقت مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأمريكية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، سعيًا للحصول على فدية، وهدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه، وفقاً لمسؤولين في الولاية.

وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية. وقال مكتب الحاكم في بيان: «إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة».

وأضاف البيان: «أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة».

ووجهت الولاية الشركة بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة، حيث سيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى تتم استعادة النظام.

وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطابًا من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.