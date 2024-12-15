توفي الفنان المصري نبيل الحلفاوي اليوم (الأحد) عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشكلات في الصدر. وتم نقل الفنان الراحل إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، حيث وُضع في غرفة العناية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة حتى وافته المنية.

وأعلن ابنا الفنان الراحل، وليد وخالد الحلفاوي، خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على «إكس»، في تغريدة جاء فيها: «مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرًا على كل الحب والدعاء. صلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء».

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل 1947. وتخرج في كلية التجارة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب شغفه الكبير بالتمثيل، وتخرج منه عام 1970. بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح قبل أن يتجه إلى التلفزيون والسينما.

وأبرز أعماله الفنية في التلفزيون: مسلسل «محمد رسول الله» (الجزء الأول) 1980، رأفت الهجان، غوايش، زيزينيا، ونوس، سور مجرى العيون، ودموع صاحبة الجلالة.

وفي السينما: الطريق إلى إيلات، وقيدت ضد مجهول، العميل رقم 13، الأوباش، المحاكمة، وثمن الغربة.