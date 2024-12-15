أثمر هاكاثون الذكاء الاصطناعي لأمراض العيون؛ الذي اختتمت فعالياته أمس في الرياض، عن أفكار تقنية مبتكرة من المتوقع أن تسهم في تطوير مجال رعاية العيون محلياً وعالمياً. الحدث، الذي نظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعكس التزام المملكة بدعم التطورات التكنولوجية وتعزيز الابتكار الطبي.وشهد الهاكاثون؛ الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في فندق كراون بلازا بالرياض، مشاركة 100 متنافس توزعوا على 15 فريقاً، بإشراف 50 خبيراً ومرشداً. استهدف الحدث أطباء العيون، أخصائيي البصريات، مختصي علوم البيانات، طلاب الطب، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، حيث عملوا على تطوير حلول تقنية للكشف المبكر عن أمراض العيون وتحسين دقة القرارات العلاجية.ويأتي الهاكاثون ضمن جهود مستشفى الملك خالد ومركز الأبحاث بالتعاون مع (سدايا)، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات الصحية وبناء قدرات وطنية متقدمة في هذا المجال، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للابتكار التقني في القطاع الصحي.