حظيت تجربة الفنانة الراحلة صفية بن زقر، باحتفاء خاص في معرض (الجمل عبر العصور)؛ الذي يتواصل في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي في مدينة جدة، وافتتح برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.حيث قدم رئيس مجلس أمناء شركة ليان الثقافية، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، تكريماً استثنائياً لاسم الفنانة الراحلة التي أثرت الساحة الفنية بإبداعاتها، وبورتريه خاصاً من أعمال الفنان ضياء عزيز ضياء، وسط حضور عائلتها وعدد من الشخصيات البارزة.وتعد صفية بن زقر، أيقونة الفن التشكيلي السعودي، وأحد أبرز رواده، وُلدت 1940م، في مدينة جدة، وارتبطت أعمالها بتوثيق التراث السعودي بأسلوب فني متفرّد، حيث مزجت بين الأصالة والحداثة. عُرفت بشغفها الكبير بالتراث الشعبي، وقدمت لوحات أصبحت مرجعاً بصرياً يوثّق أنماط الحياة والعادات والتقاليد في المملكة.أسست صفية بن زقر متحف (بيت التراث) في جدة 2000م، ليكون شاهداً على إسهامها الكبير في الحفاظ على الهوية الثقافية السعودية. استلهمت أعمالها من ذاكرة الوطن، مسلطةً الضوء على القيم الاجتماعية والإنسانية التي شكّلت ملامح الثقافة السعودية، مما جعلها نموذجاً رائداً للفنانة المثقفة التي تجاوزت حدود اللوحة إلى فضاءات أوسع من التأثير.تكريم صفية بن زقر في هذا الحدث يجسّد التقدير العميق لعطائها، ويؤكد أن إرثها الفني سيبقى علامة فارقة في مسيرة الفن التشكيلي السعودي، وأيقونة تُلهم الأجيال القادمة للحفاظ على التراث الوطني وصياغته بأسلوب معاصر.