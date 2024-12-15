في حدث يعكس الحضور المتنامي للمرأة في ميدان التراث السعودي، شهد شوط السيدات ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، تألق 17 صقارة سعودية، وهن يخضن غمار التحدي بكل جدارة واقتدار. الحدث، الذي نُظم في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال الرياض)، خطف الأنظار وسط أداء مميز وإشادة واسعة من الحضور.وتمكنت غادة بنت سلطان الحرقان، من انتزاع المركز الأول في شوط السيدات بصقرها (اللورد)، متفوقة على منافساتها، ومثبتة أن المرأة السعودية قادرة على التميز في جميع الميادين، بما في ذلك موروث الصقارة العريق.إقامة شوط خاص بالسيدات يعكس توجه مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الموروث الثقافي السعودي. ووفقاً للمتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، وليد الطويل، فإن تخصيص شوط للسيدات يأتي ضمن الجهود الرامية لتوسيع المشاركة المجتمعية في هذا الموروث العريق، والتعريف بهوية المملكة الوطنية وثقافتها.وأشار الطويل، إلى أن هذا الحدث يهدف إلى نقل تراث الصقارة بين الأجيال، والمحافظة عليه كجزء أساسي من الهوية السعودية، مشيداً بالحماس الكبير الذي أبدته المشاركات، والذي عكس شغفهن بهذه الهواية التراثية الفريدة.مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يُعد الأكبر عالمياً في مجاله، ليس مجرد منافسة رياضية، بل هو احتفاء بالهوية الثقافية والتراث الوطني، بجوائز تفوق قيمتها 36 مليون ريال.