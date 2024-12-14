أفشلت أجهزة الأمن المصرية مخططاً إجرامياً لتصنيع العقاقير المنشطة والمخدرة داخل البلاد لبيعها محلياً وتهريبها للخارج.

وضبطت وزارة الداخلية تشكيلاً عصابياً مكوناً من 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية أجنبية ومقيم خارج البلاد، لتورطهم في تصنيع العقاقير المنشطة والأقراص المخدرة والاتجار بها.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، مساء أمس (الجمعة)، فإن التشكيل استخدم مصنعاً للنجف وطلاء المعادن، مملوكاً لاثنين من المتهمين، لتصنيع الأقراص المخدرة وإخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء، تمهيداً لتهريبها عبر شركات الشحن إلى الخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط عناصر التشكيل في محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة.

كما ضبطت القوات الأمنية بحوزة عناصر التشكيل العصابي مادة «GHP» شديدة الخطورة المعروفة بـ«عقار اغتصاب الفتيات» بالإضافة إلى كميات من الأعشاب المخدرة، وأدوات التعبئة والتغليف، ومبالغ مالية محلية وأجنبية ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.