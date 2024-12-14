رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلباً من شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» بوقف حظر التطبيق مؤقتاً.

وفي خطوة تؤشر إلى بداية نهاية تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، طلب رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها، الجمعة، من الرؤساء التنفيذيين لشركة «الفابت» الشركة الأم لغوغل ولشركة «أبل» الاستعداد لحذف تطبيق «تيك توك» من متاجرهم الأمريكية للتطبيقات في 19 يناير القادم.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية أيدت قانوناً يلزم شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» ببيع أصولها في التطبيق لمالك أمريكي بحلول أوائل العام 2025 أو مواجهة الحظر.