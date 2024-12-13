أعلنت حكومة كوينزلاند اختفاء مئات العينات من الفايروسات القاتلة من أحد المختبرات في أستراليا، من بينها 3 فايروسات شديدة الخطورة.

وأصدرت الحكومة الأسترالية تعليمات إلى وزارة الصحة في كوينزلاند، ببدء تحقيق فيما يوصف بأنه «خرق تاريخي كبير لبروتوكولات الأمن البيولوجي».

وأفادت التقارير بأن 323 قارورة من الفايروسات المعدية المتعددة - بما في ذلك فايروس هندرا وفايروس ليسا وفايروس هانتا - اختفت من مختبر علم الفايروسات للصحة العامة في كوينزلاند في أغسطس 2023.

ولفتت التقارير إلى أن فايروس هيندرا هو فايروس حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان) تم اكتشافه في أستراليا فقط.

أما فايروس هانتا هو عائلة من الفايروسات التي يمكن أن تؤدي إلى مرض خطير والوفاة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين أن فايروس ليسا هو مجموعة من الفايروسات التي يمكن أن تسبب داء الكلب.

وقال بيان الحكومة الأسترالية إنه من غير المعروف ما إذا كانت العينات المعدية قد سرقت أو دمرت، ولا يوجد «دليل على وجود خطر على المجتمع»، مؤكدة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وقال الوزير تيموثي نيكولز في البيان: «مع مثل هذا الانتهاك الخطير لبروتوكولات الأمن البيولوجي وعينات الفايروسات المعدية المفقودة، يجب على وزارة الصحة في كوينزلاند التحقيق فيما حدث وكيفية منع حدوثه مرة أخرى».

وأضاف نيكولز أن وزارة الصحة في كوينزلاند اتخذت «تدابير استباقية»، بما في ذلك إعادة تدريب الموظفين على اللوائح المطلوبة وإجراء عمليات تدقيق لضمان التخزين الصحيح للمواد.

وأكد مدير قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن سام سكاربينو أن الوضع في أستراليا يرقى إلى «خلل خطير في الأمن البيولوجي».

وأشار سكاربينو إلى وجود ثغرات مماثلة في الأمن البيولوجي في الولايات المتحدة.

وقال لشبكة فوكس نيوز: «إن مسببات الأمراض التي تم الإبلاغ عن فقدها كلها ذات عواقب وخيمة ويمكن أن تشكل تهديدا للجمهور».

وأضاف سكاربينو إن مسببات الأمراض الثلاثة يمكن أن يكون لها معدلات وفيات عالية جدا لدى البشر، لكنها لا تنتقل بسهولة من شخص لآخر.

وقال «إن بعض فايروسات هانتا لديها معدلات وفيات تصل إلى 15%، أو أكثر من 100 مرة أكثر فتكا من كوفيد-19، في حين أن البعض الآخر يشبه كوفيد-19 من حيث الشدة».

وأضاف أن هناك أيضا خطرا كبيرا على الحيوانات والثروة الحيوانية من جميع مسببات الأمراض الثلاثة، لكنه أكد أنه «نظرا للقدرة المحدودة لأي من مسببات الأمراض هذه على الانتقال من شخص إلى آخر، فإن خطر حدوث وباء منخفض للغاية».

وأكد كبير مسؤولي الصحة في البلاد الدكتور جون جيرارد في بيان إعلامي أنه لا يوجد دليل على وجود خطر عام.

وقال: «من المهم ملاحظة أن عينات الفايروس تتحلل بسرعة كبيرة خارج الثلاجة ذات درجة الحرارة المنخفضة وتصبح غير معدية».

وبينما لم تكن هناك حالات بشرية لفايروس هندرا أو ليسا في كوينزلاند على مدار السنوات الخمس الماضية، كما أشار جيرارد، ولم يتم تأكيد أي إصابة بفايروس هانتا «في أستراليا على الإطلاق».