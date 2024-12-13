كشفت دراسة حديثة فوائد مدهشة لرفع الأثقال على صحة الإنسان، حيث تبين أن ممارسة هذا النوع من الرياضة ثلاث مرات أسبوعياً يمكن أن تجعل الجسم يبدو أصغر سناً على المستويين الداخلي والخارجي.ووفقاً للخبراء، تساهم تمارين رفع الأثقال في تعزيز صحة العضلات والعظام، ما يحد من التدهور المرتبط بالتقدم في العمر. وأظهرت الدراسة أن التمارين المنتظمة تُحسن قوة العضلات، مرونة المفاصل، وكثافة العظام، مما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام والإصابات المرتبطة بها.إلى جانب ذلك، تساهم هذه التمارين في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب. كما أشارت الدراسة إلى أن رفع الأثقال يعزز إفراز هرمونات النمو والإندورفين، مما يحسن الصحة النفسية ويقلل من التوتر.وأوصى الباحثون بأداء التمارين تحت إشراف متخصصين لضمان السلامة والحصول على أقصى استفادة، كما شددوا على أهمية دمج التمارين الرياضية مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.وتثبت هذه الدراسة أن رفع الأثقال ليس مجرد نشاط رياضي، بل هو استثمار طويل الأمد لصحة الجسم والعقل، مما يتيح حياة أكثر نشاطاً وحيوية في مختلف مراحل العمر.