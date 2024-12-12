في واقعة أثارت الدهشة والجدل في النمسا، اعتقلت السلطات زوجين من مدينة غراتس بعد أن تبين أنهما قاما بالطلاق 12 مرة خلال 43 عامًا، لاستغلال ثغرة قانونية في نظام المعاشات التقاعدية. بدأت القصة 1981، عندما توفي الزوج الأول للمرأة، مما منحها استحقاقًا لمعاش الأرملة. في العام التالي، تزوجت مجددًا، لتبدأ سلسلة من الزيجات والطلاقات المتكررة مع زوجها الجديد.كانت خطتهما تقوم على الزواج لفترة قصيرة لا تتعدى ثلاث سنوات، يتبعها طلاق، ما يسمح للزوجة بالمطالبة بتعويض مالي من صندوق التقاعد بحجة توقف معاش الأرملة. بهذه الطريقة، حصلت على تعويضات بلغت نحو 343 ألف يورو على مدار 11 مرة، قبل أن يتم رفض طلبها الأخير في 2024، ما دفعهما لرفع دعوى قضائية ضد صندوق التقاعد.ورغم رفض المحكمة العليا للقضية، فتح تحقيق من الشرطة كشف أن الزوجين لم ينفصلا فعليًا خلال تلك الفترة، بل عاشا معًا، مما أكد سوء استغلالهما للنظام لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.