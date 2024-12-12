قد يكون من الصعب التمييز بين مشاكل الهضم وأوجاع القلب نظرًا لتشابه الأعراض، ولكن فهم طبيعة الألم والسياق الذي يحدث فيه يمكن أن يساعد في تحديد السبب. مشاكل الهضم عادةً ما تترافق مع إحساس بالحرقة أو الانتفاخ في منطقة المعدة أو الصدر، وتظهر غالبًا بعد تناول وجبة دسمة أو حارة، أو عند الاستلقاء. هذه الآلام قد تخف باستخدام مضادات الحموضة أو بعد مرور بعض الوقت. في المقابل، أوجاع القلب، تكون على شكل ضغط أو ثقل في منتصف الصدر، وغالبًا ما تمتد إلى الكتف، الذراع اليسرى، الفك، أو الظهر، وتحدث أثناء النشاط البدني أو التوتر النفسي، ويمكن أن تظهر حتى أثناء الراحة. أوجاع القلب عادةً ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، التعرق البارد، الغثيان الشديد، أو الدوار، وهي علامات تحذيرية تتطلب التدخل الطبي العاجل. إذا استمر الألم أو كان غير مفسر، فمن المهم استشارة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص الدقيق، حيث يمكن أن تكون أوجاع القلب علامة على مشكلة خطيرة مثل النوبة القلبية، بينما مشاكل الهضم غالبًا ما تكون أقل خطورة وتتعلق بعادات الأكل أو اضطرابات المعدة. التشخيص المبكر ضروري لتجنب أي مضاعفات صحية قد تهدد الحياة.