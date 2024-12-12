حقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، إنجازاً نوعياً بإجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت في المنطقة الغربية، لشاب يبلغ 23 عاماً، عانى من مرض الكبد المزمن الناتج عن ركود الصفراء الخلقي الوراثي. تمت العملية بدقة عالية دون تدخل بشري مباشر، بمشاركة فريق زراعة الكبد في تخصصي الرياض، وأسهمت في تقليل فترة التعافي وخفض المضاعفات.وغادر المتبرع والمريض المستشفى بحالة جيدة، مما يعكس كفاءة برنامج زراعة الأعضاء بجدة، الوحيد في المنطقة القادر على إجراء هذه العمليات المعقدة. ويعتزم المستشفى إجراء عمليتين شهرياً ضمن خططه لتوسيع خدماته.