يواجه المستخدمون تحديات متزايدة مع هواتفهم الذكية بمرور الوقت، إذ تبدأ علامات انتهاء العمر الافتراضي للجهاز بالظهور، ما يعيق تجربة الاستخدام اليومية. من أبرز هذه العلامات، البطء الملحوظ في الأداء، إذ يصبح الجوال غير قادر على تشغيل التطبيقات بسلاسة نتيجة تقادم المعالج ونقص الكفاءة. كما يظهر انخفاض كبير في عمر البطارية، ما يجعل الشحن المتكرر ضرورة يومية.توقف الجوال عن تلقي تحديثات نظام التشغيل يُعد من العلامات الواضحة، إذ يترك الجهاز عرضة للثغرات الأمنية وصعوبة تشغيل التطبيقات الحديثة. إضافة إلى ذلك، تعطل التطبيقات بشكل متكرر أو خروجها المفاجئ يُعتبر دليلاً على تقادم مكونات الجهاز.مشكلات الشاشة تأتي في مقدمة التحذيرات، مثل ظهور خطوط أو استجابة لمسية غير دقيقة، ما يؤثر على الاستخدام اليومي. كذلك، سخونة الجوال أثناء الاستخدام العادي تعد مؤشراً خطيراً على مشكلات في المعالج أو البطارية، وقد تؤدي إلى أعطال أكبر.وأخيراً، تواجه العديد من الأجهزة القديمة مشكلة الامتلاء المستمر لسعة التخزين، ما يضطر المستخدم إلى حذف التطبيقات والملفات المهمة بشكل دوري. هذه الإشارات جميعها تؤكد، أن الجوال قد تجاوز قدرته على تلبية احتياجات المستخدم، مما يستدعي التفكير في استبداله بجهاز جديد لضمان تجربة استخدام سلسة وفعّالة.