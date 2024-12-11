اختتمت المغنية العالمية تايلور سويفت، جولتها الموسيقية (The Eras Tour)، التي حققت نجاحاً ساحقاً بإيرادات تجاوزت حاجز ملياري دولار، لتسجل بذلك واحدة من أعلى الإيرادات في تاريخ الجولات الموسيقية.واستمرت الجولة على مدى عدة أشهر، وشملت مدناً رئيسية حول العالم، حيث قدمت سويفت مجموعة متنوعة من أغانيها التي تمثل مختلف مراحل مسيرتها الفنية. وتميزت الحفلات بعروض موسيقية ضخمة وتصاميم مسرحية مذهلة أبهرت الجماهير، مما جعلها محطة فارقة في تاريخ العروض الحية.وبالإضافة إلى النجاح التجاري، أشاد النقاد بالجولة، ووصفوها بأنها تحفة فنية تعكس تطور سويفت كمغنية وكاتبة أغانٍ، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في صناعة الموسيقى العالمية.وتؤكد هذه الجولة مكانة تايلور سويفت، كواحدة من أبرز الفنانين المعاصرين وأكثرهم تأثيراً في المشهد الموسيقي العالمي.