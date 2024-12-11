شارك 60 موهوباً وموهوبة من طلبة برنامج (فصول موهبة) في هاكاثون الطاقة، الذي نظمه مؤتمر الشبكات الذكية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «طاقة واستدامة» وبرعاية وزارة الطاقة.توزع المشاركون إلى 12 فريقاً في ثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لمواكبة تطورات قطاع الطاقة، وتجاوز تحدياته المستقبلية. وركز المسار الأول، على استدامة الطاقة من خلال تطوير تقنيات للطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة باستخدام أساليب حديثة تقلل من الانبعاثات الضارة.وتناول المسار الثاني، تحسين كفاءة السيارات الكهربائية بالمملكة عبر تصميم حلول تسهل استخدام السيارات، مثل تطوير محطات الشحن وتقنيات تحسين كفاءة البطاريات.أما المسار الثالث، فخصص للابتكار في تخزين الطاقة، متضمناً أفكاراً لتحويل فائض الإنتاج الكهربائي إلى قيمة اقتصادية قابلة للتداول.ويهدف المؤتمر، من خلال الهاكاثون، إلى دعم المواهب الوطنية، وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، والإسهام في خلق حلول نوعية تعزز جودة الحياة وتدعم ريادة المملكة في مجال الطاقة عالمياً.