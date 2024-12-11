أثار الفنان المصري أحمد حلمي، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما لاحظ متابعوه قيامه بإلغاء متابعة عدد من زملائه الفنانين على حسابه في «إنستغرام». هذه الخطوة أثارت التكهنات حول وجود خلافات أو توترات في علاقاته داخل الوسط الفني.ووفقاً لمصادر مقربة، أكد حلمي، أن الأمر لا يتعلق بأي مشاكل شخصية، بل يعود إلى تغييرات في إدارة حسابه على المنصة بهدف تنظيم التفاعلات وتحديد أولويات المحتوى الذي يفضله. لكنه أشار إلى أن الخطوة كانت غير مقصودة في بعض الحالات وربما تسبب خللاً تقنياً في ظهور قائمة المتابعين.ورغم توضيحاته، أعادت هذه الخطوة النقاش حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات بين الفنانين، وأشعلت موجة من التعليقات بين الجمهور حول كيفية إدارة المشاهير لحساباتهم وعلاقتهم بزملائهم في الصناعة.حلمي، المعروف بحضوره الإنساني والفني المميز، دعا محبيه إلى عدم تحميل الموقف أكثر مما يحتمل، مؤكداً أن علاقته بزملائه قائمة على التقدير والاحترام.