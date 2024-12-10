عالجت واتساب ثغرة أمنية كانت تتيح للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تُرسل عبر ميزة “العرض لمرة واحدة“، والتي من المفترض أن تختفي بعد عرضها أول مرة.

وكانت تقارير تقنية أشارت إلى وجود ثغرة في إصدار الويب من تطبيق واتساب الذي يعمل عبر متصفحات الإنترنت، وقد سمحت تلك الثغرة للمستخدمين بعرض المواد المُرسلة عبر ميزة “العرض لمرة واحدة” وحفظها بنحو غير أخلاقي.

وأُطلقت الميزة عام 2021، لمنع مستلمي الرسائل من التقاط صور الشاشة أو مشاركتها أو تسجيل الشاشة للمحتوى، كما تختفي تلك الرسائل تلقائيًا بعد مشاهدتها.

وحسب تصريح المتحدث باسم واتساب، بأن الشركة أطلقت تحديثًا طويل الأجل لمعالجة المشكلة. وأضاف: “نعمل باستمرار على تعزيز طبقات حماية الخصوصية، وهذا يشمل طرح تحديثات رئيسية لميزة (العرض لمرة واحدة) في الويب. وكما هو الحال دائمًا، نحث المستخدمين على إرسال الرسائل عبر ميزة العرض لمرة واحدة فقط إلى أشخاص يثقون بهم، والتحقق من استخدامهم أحدث إصدار من التطبيق”.

تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين يتلقون هذه الرسائل قد يتمكنون من حفظها بآلية تقليدية دون اللجوء إلى حلول تقنية معقّدة، وذلك من خلال تصويرها بكاميرا هاتف آخر في أثناء عرضها.