كشفت شركة «موفانو» عن خاتم ذكي باسم «إيفي» مخصص للنساء، يهدف إلى مراقبة الصحة وتشخيص الأمراض مبكرًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتميز الخاتم بقدرته على تتبع مجموعة من المؤشرات الصحية مثل معدل ضربات القلب، مستويات الأكسجين في الدم، جودة النوم ودرجة حرارة الجلد، بالإضافة إلى متابعة الدورة الشهرية والإباضة.ويساعد «إيفي» النساء على فهم أفضل لحالتهن الصحية من خلال تقديم رؤى مخصصة تربط بين النشاط البدني والمزاج، أو تأثير مراحل الدورة الشهرية على جودة النوم. وتسعى الشركة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ليصبح «إيفي» أول جهاز يمكن ارتداؤه يجمع بين ميزات الأجهزة الطبية والملحقات الذكية.ومن المتوقع طرح الخاتم في الأسواق لاحقًا هذا العام بسعر يقل عن 300 دولار، مما يعزز من إمكانية وصول النساء إلى تقنية متقدمة تساهم في تحسين جودة الحياة والتشخيص المبكر للأمراض.