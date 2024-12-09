أعربت الفنانة منى زكي، عن فخرها وسعادتها بتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلمها الجديد «الست»، مؤكدة، أن الدور يمثل تحدياً كبيراً في مسيرتها الفنية. وأشارت إلى أنها بذلت جهداً كبيراً للتحضير للشخصية، من خلال دراسة حياة أم كلثوم وأسلوبها الفني المميز.منى زكي، أوضحت أن الفيلم لا يكتفي بعرض المسيرة الفنية لأم كلثوم، بل يتعمق أيضاً في التحديات والصعوبات التي واجهتها على المستويين الشخصي والمهني. كما أشادت بالتعاون مع فريق العمل، خصوصاً المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، واصفة التجربة بأنها مثمرة وإبداعية.الفيلم، الذي يُتوقع أن يحقق صدى واسعاً، يمثل تحية لفنانة عظيمة تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي. واختتمت منى حديثها بالتعبير عن أملها في أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد عند عرضه في دور السينما قريباً.