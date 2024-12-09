أصدرت أسرة الملحن المصري الراحل محمد رحيم، بياناً رسمياً أكدت فيه أن وفاته جاءت نتيجة أزمة قلبية حادة، نافية الشائعات التي زعمت وجود شبهة جنائية. وأشارت الأسرة إلى أن تقرير الطب الشرعي حسم الأمر، موضحة أن الحديث عن أي أسباب أخرى لا يمت للحقيقة بصلة.وشدد البيان، على احترام خصوصية الفقيد وأسرته، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة برحيم. كما هددت الأسرة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنال من سمعة الراحل وأفراد العائلة.وأوضحت الأسرة، أن هذه الشائعات تمثل انتهاكاً لحرمة الموت ومشاعر ذوي الفقيد، مؤكدة ثقتها في الجهات المعنية بمحاسبة كل من يروج لمعلومات غير صحيحة.البيان يأتي وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني بعد رحيل رحيم، الذي يُعتبر من أبرز الملحنين المصريين وصاحب بصمة مميزة في العديد من الأعمال الفنية.