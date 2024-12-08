قررت محكمة مصرية تغريم المطرب الشهير عمرو دياب 10 آلاف جنيه تعويضاً للشاب الذي صفعه في إحدى حفلات الزفاف.

وبحسب مواقع محلية، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس (السبت)، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وبراءة الشاب سعد أسامة وتعويضه 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع.

وجاء في التحقيقات بالقضية أن عمرو دياب صفع أحد المعجبين يدعى سعد أسامة، خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي إلى نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وقال عمرو دياب في التحقيقات إنه فوجئ بأحد الأشخاص يمسك به من جانبه بعدما التقط صورة معه، خلال إحيائه حفل زفاف في فندق بالتجمع الأول، مضيفاً: «تضايقت لأنه تسبب في ألمي وعدم تركيزي أثناء إحيائي الحفل، ما جعلني أرد ذلك الاعتداء وصفعه على وجهه لإبعاده».

وقال دياب إنه ترك الحفل على الفور وأخطر محاميه لتحرير محضر ضد الشاب، لأنه تسبب في إيذائه بدنياً ومعنوياً والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الشاب «ظهر في أكثر من موقع على «السوشال ميديا» وادعى أني اعتديت عليه بالضرب على وجهه، ليشهّر بي».

وفي يونيو الماضي، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عمرو دياب يصفع أحد الأشخاص أثناء حفل زفاف، خلال محاولته التقاط صورة معه.