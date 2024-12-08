أعلنت منصة إنستغرام، إطلاق مجموعة ميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز التفاعل بين المبدعين ومتابعيهم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة لمواكبة احتياجات المستخدمين المتزايدة وتحقيق المزيد من التواصل الفعّال.تتضمن الميزات الجديدة أدوات مثل استطلاعات الرأي، والاختبارات، والأسئلة التفاعلية التي تتيح للمبدعين فرصة التواصل المباشر مع جمهورهم بطرق مبتكرة وممتعة. كما قدمت المنصة ميزة «الموجز الأسبوعي»، التي تمكّن المبدعين من إرسال رسائل مجدولة تحتوي على أبرز التحديثات والأحداث المهمة لمتابعيهم.تهدف هذه التحديثات إلى تمكين المبدعين من بناء علاقات أكثر قوة مع جمهورهم، وتعزيز التفاعل المستمر على قنوات البث الخاصة بهم. من جهة أخرى، تعمل هذه الميزات على تعزيز مكانة إنستغرام كمنافس قوي في سوق المنصات الاجتماعية من خلال تقديم أدوات تسهّل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى التفاعلي.تأتي هذه الإضافات وسط منافسة شديدة بين منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحاول كل منها تقديم ميزات فريدة لتعزيز ولاء المستخدمين وتحفيزهم على البقاء ضمن النظام البيئي الخاص بها. تعد هذه الخطوة مثالاً آخر على التزام إنستغرام بابتكار تجارب رقمية غنية ومميزة.