أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية أمس (الجمعة)، قانوناً يلزم شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» ببيع أصولها في التطبيق لمالك أمريكي بحلول أوائل العام 2025 أو مواجهة الحظر.

ويُعد القرار انتصاراً لوزارة العدل الأمريكية، ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع على تطبيق «تيك توك»، ومن المتوقع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

ويضع القرار - ما لم تبطله المحكمة العليا - مصير «تيك توك» لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أولاً ليقرر إذا كان سيمنح تمديداً مدته 90 يوماً للموعد النهائي في 19 يناير 2025 للإجبار على البيع، ثم ثانياً لدى الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير 2025.

وفي حال سريان الحظر، فستتم إزالة تطبيق «تيك توك» من متجر «قوقل بلاي» ومتجر تطبيقات آبل عن المستخدمين في الولايات المتحدة فقط البالغ عددهم 170 مليون مستخدم، ولن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيله، فيما سيكون المستخدمون الحاليون قادرين على استخدام التطبيق ولكنهم سيفتقدون التحديثات وتصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء، ولن يتأثر مستخدمو الدول الأخرى من هذا القرار.