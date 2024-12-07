تعرض دار مزادات ألمانية لوحة قماشية بيضاء بالكامل للبيع على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، بتقديرات أولية تتجاوز 1,5 مليون دولار.



ونشرت وسائل إعلام ألمانية أن اللوحة التي تحمل اسم «جنرال 52 × 52»، في إشارة إلى أبعاد اللوحة. وهي عمل للفنان الأمريكي روبرت رايمان، الذي عُرف بفن البساطة والرسم أحادي اللون والفن المفاهيمي.



وقد أنجز العمل في عام 1970 باستخدام مينا بيضاء على قطن ممدود. ورغم أن العمل الفني يظهر كما لو كان فارغاً، إلا أن اللوحة البيضاء بالكامل مع إطار أبيض داكن قليلاً قد تم تلوينها باستخدام طلاءات المينا، وهي أنواع تُستخدم عادة في طلاء المعادن. وأدى استخدام هذه الأنواع من الطلاء فوق قماش قطني إلى جعل اللوحة قطعة هشة جداً، لدرجة أن دار المزادات قررت عدم نقلها للعرض قبل المزاد خوفاً من أي ضرر. وقالت دار المزادات في بيان: «المواد حساسة للغاية وأي آثار بسيطة على السطح المثالي قد تؤثر بشكل كبير على قيمة العمل»، مشيرين إلى أن اللوحة في «حالة جيدة جداً». وأضافوا: «لذلك لن نقوم بإرسالها في رحلة».