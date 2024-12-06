لفظ مصريان أنفاسهما الأخيرة مساء اليوم (الجمعة) داخل المستشفى متأثرين بإصابتهما بحادث دهس، بينما يصارع الثالث الموت، وذلك بسيارة فارهة تخص أحد لاعبي كرة القدم بنادي «طلائع الجيش» بالدوري العام المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة قد تلقت بلاغاً من الأهالي مفادها قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز أوسيم، يستقل سيارة فارهة من نوع «رانج روفر»، وأثناء سيره بطريقة مسرعة لم يتمكن من السيطرة على القيادة واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل» وعليها ثلاثة عمال، وفر هارباً من موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المجني عليهم إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، واتضح تعرضهم لنزيف في المخ وكسور بجهات مختلفة من أجسادهم، وأمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، بسرعة ضبط المتهم عن الواقعة، وبمتابعة الكاميرات ومراقبة الطريق وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة لاعب نادي «طلائع الجيش» رجب عمران.

وبعد ورود معلومات إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة المصرية، بوفاة «سمارة ب» و«عادل ع» متأثرين بإصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت داخل المستشفى، أمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين بمعرفة الطب الشرعي وأمرت بدفنهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم حيال الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت النيابة بتحليل عينة دم لاعب الكرة المتهم، للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأكد اللاعب خلال التحقيقات أن فراره من موقع الحادث جاء خوفاً من تعرضه للاعتداء من الأهالي، موضحاً أن ظهور الضحايا بشكل مفاجئ أمامه أدى لعدم استطاعته السيطرة على عجلة القيادة.