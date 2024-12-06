استطاع اسم «محمد» أن يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعًا للمواليد الذكور في إنجلترا وويلز لعام 2023، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا. جاء بعده اسم «نوح» في المركز الثاني، و«أوليفر» في المركز الثالث. ويُذكر أن اسم «محمد» كان قد حلَّ ثانيًا في قائمة الأسماء الأكثر شعبية لعام 2022، واستمر في التواجد ضمن قائمة أكثر 10 أسماء منذ عام 2016.

وأظهرت الإحصاءات أن أسماء الفتيات تتسم بتنوع أكبر مقارنة بأسماء الذكور، حيث تم تسجيل نحو 35 ألف اسم فريد للفتيات مقابل 29,560 اسمًا للذكور. يعود ذلك إلى ميل الآباء لاختيار أسماء فريدة للفتيات أكثر من الذكور، مما يجعل الأسماء الذكورية الأكثر شيوعًا تحظى بانتشار أوسع. ومن بين الأسماء النسائية الأكثر انتشارًا في إنجلترا وويلز لعام 2023 جاءت أسماء مثل «أوليفيا» و«أميليا» و«إيسلا»، التي تأثرت بشكل ملحوظ بالثقافة الشعبية، وذلك وفقاً لما نشره موقع الـ CNN.

انتشار اسم «محمد» لم يقتصر على بريطانيا فقط، حيث سجل أيضًا المركز الأول في منطقة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي لعام 2024، مع إطلاق الاسم على 339 مولودًا حديثًا.

كما جاء اسم «ميخائيل» في المرتبة الثانية بعدد 246 مولودًا، وبالنسبة للفتيات، تصدرت الأسماء «آنا» و«أمينة» القائمة بأعداد كبيرة.

تعكس هذه الإحصاءات تطور الأسماء الأكثر شيوعًا وتأثرها بالعوامل الثقافية والاجتماعية، مع استمرار اسم «محمد» في تحقيق حضور قوي سواء في بريطانيا أو في مناطق أخرى حول العالم.