أصدرت محكمة مغربية حكماً بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بحق الفنانة المغربية كريمة غيث، بعد إدانتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهماته. كما ألزمت المحكمة الفنانة بدفع تعويض مالي قدره 5000 درهم مغربي للطرف المدني، مع رفض باقي الطلبات المقدمة.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، بدأت القضية عندما وجهت النيابة العامة في المغرب تهماً للفنانة كريمة غيث تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله، إذ اتُهمت بالإساءة إلى شرطي في مطار «المنارة» الدولي، وقد تم توقيف الفنانة من قبل شرطة المطار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، لتتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة التي قررت متابعة القضية.

وانطلقت الجلسات القضائية المتعلقة بهذه الواقعة في مايو الماضي، لكنها شهدت عدة تأجيلات نتيجة استدعاء المصرحين الواردة أسماؤهم في المحضر وكذلك المشتكي. وفي جلسة عُقدت، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، جرت مناقشة الملف بشكل موسع، قبل أن يتم حجز القضية للنطق بالحكم. وصدر الحكم قبل يوم واحد من افتتاح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات السينمائية بالمغرب. ورغم الأجواء المحيطة بالقضية، ظهرت كريمة غيث بإطلالة جريئة ولافتة على السجادة الحمراء خلال المهرجان، ما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والفنية.