أثارت عملية تجميلية أجرتها رئيسة البيرو دينا بولوارتي أزمة سياسية حادة، وصلت إلى حد دعوات لتنحيها عن منصبها، بسبب عدم تفويض أحد بتولي مسؤولياتها خلال فترة الجراحة.

وكشفت تقارير أن الرئيسة البالغة من العمر 62 عاماً أجرت عملية تجميل للأنف في صيف 2023، لكنها لم تؤكد ذلك رسمياً إلا أمس الأول (الثلاثاء)، خلال جلسة استماع برلمانية استُدعي فيها رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا للشهادة.

وقال أوتارولا للمشرّعين إن الرئيسة أبلغته أن العملية كانت «لأسباب طبية مرتبطة بمشكلات في التنفس».

وتحقق لجنة برلمانية في غياب بولوارتي عن المشهد العام بين 28 يونيو و10 يوليو 2023، حين أجرت الجراحة في مركز طبي بالعاصمة ليما، دون إعلان ذلك رسمياً أو تفويض سلطاتها للكونغرس.

وأوضح أوتارولا أن الرئيسة أدارت مهماتها عن بُعد خلال فترة النقاهة، مؤكدًا أنه «لم يحدث شغور في السلطة».

ورغم تأكيد أوتارولا، يرى مشرّعون وخبراء قانونيون أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً للدستور.

وأكد رئيس لجنة الرقابة البرلمانية خوان بورغوس، أن الرئيسة كانت ملزمة بطلب إذن من الكونغرس قبل الجراحة، معتبراً أن تصرفها يشكل «سبباً للعزل».

من ناحية أخرى، وصفت نائبة الرئيسة باتريسيا خواريز الجدل بأنه مجرد «زوبعة في فنجان»، في محاولة لتهدئة الوضع.