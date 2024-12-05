بعد أيام من صدور حكم بالسجن على المغني الشعبي سعد الصغير، بتهمة حيازة مواد مخدرة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الممثل هيثم محمد، في محافظة الجيزة، بتهمة حيازة مخدرات والتهرب من تنفيذ حكم قضائي سابق.ووفقاً لتقارير إعلامية، تلقت مديرية أمن الجيزة معلومات مؤكدة عن تواجد هيثم محمد، الصادر بحقه حكم قضائي، في شقة سكنية ضمن نطاق قسم شرطة الطالبية. وبالتنسيق مع الشرطة، تم إعداد مأمورية أمنية لمداهمة الموقع، حيث تم القبض على الممثل البالغ من العمر 36 عاماً. وخلال التفتيش، عثرت القوة الأمنية بحوزته على كمية من مخدر الهيروين.وتم اقتياد هيثم إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بحسب 24ae.يذكر، أن هيثم محمد، دخل المجال الفني منذ طفولته، حيث شارك في مسلسل (ألف ليلة وليلة.. علي بابا والأربعين حرامي) 1995. وبرز في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها «عباس الأبيض في اليوم الأسود» مع يحيى الفخراني، و«يوميات ونيس»، و«فارس بلا جواد» مع محمد صبحي.كما تألق في مسلسلات «أين قلبي؟» أمام يسرا ومي عزالدين، و«مبروك جالك قلق» مع هاني رمزي وغادة عادل، و«شارع عبدالعزيز» مع عمرو سعد، و«المصراوية» مع هشام سليم وسميحة أيوب.