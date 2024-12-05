في حادثة مأساوية، توفيت معلمة أمريكية إثر إصابتها بداء الكلب بعد تعرضها لعضة خفاش مصاب داخل الفصل الدراسي. الحادثة التي أثارت صدمة كبيرة وقعت عندما حاولت المعلمة، التي كانت تدرّس في إحدى المدارس، التعامل مع الخفاش الذي دخل الفصل بشكل غير متوقع.وأكدت التقارير الطبية، أن الخفاش كان حاملًا لداء الكلب، وأُصيبت المعلمة بعدوى المرض الذي يُعتبر نادرًا ولكنه قاتل، إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب. يُذكر، أن السلطات الصحية شددت على أهمية الوعي بخطورة التعامل مع الحيوانات البرية، وضرورة التوجه فورًا للحصول على العلاج الوقائي بعد أي تعرض محتمل لداء الكلب.الحادثة سلّطت الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية في المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب والمعلمين من المخاطر البيئية غير المتوقعة.