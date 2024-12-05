انطلقت المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي «أذكى U»، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالشراكة مع «مايكروسوفت»، بمشاركة 28 جامعة من مختلف أنحاء المملكة. وتهدف المسابقة إلى بناء قدرات طلاب وطالبات الجامعات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مستواهم المعرفي والمهاري ليصبحوا منافسين عالميين في هذا المجال.وتشهد المسابقة، منافسة حادة بين الطلاب والطالبات لتطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في إعدادهم للمستقبل ومواكبة التطورات التقنية السريعة. كما تهدف إلى استكشاف المواهب الوطنية وتمكينهم من المشاركة في مسابقة «كأس التخيل» العالمية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.تنقسم المسابقة إلى ثلاث مراحل، إذ تأهل 84 فريقاً من المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية حتى 5 يناير، يليها التنافس النهائي بين 30 فريقاً في الفترة من 12 إلى 13 يناير، لاختيار الفائزين بالمراكز الـ10 الأولى.الفرق الفائزة ستتأهل للمشاركة في «كأس التخيل 2025» بمدينة سياتل الأمريكية، مع تقديم دعم وجلسات إرشادية متخصصة للطلبة على مدار المسابقة.وتسعى «سدايا»، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تمكين جيل وطني قادر على قيادة التطورات التقنية في المستقبل.