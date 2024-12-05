أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عن ولادة ثلاثة توائم من هراميس النمر العربي (ذكرين وأنثى)، في مركز إكثار النمر العربي التابع لها، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في المملكة والثالث عالمياً خلال الأعوام الـ30 الماضية.وُلِدَ الصغار في فصل الصيف للأم «ورد» والأب «باهر»، الذي جاء إلى المركز ضمن برنامج إقليمي لتعزيز التنوع الجيني. وتعد هذه الولادة، خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة لحماية النمر العربي المهدد بالانقراض، المصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن الأنواع شديدة الخطورة.ويستمر المركز في تحقيق نجاحات عالمية، إذ يرعى حالياً 32 نمراً عربياً بعد أن كان العدد 14 فقط في 2020، ما يعكس التقدم الكبير في خطط الإكثار والحفاظ على هذا النوع النادر المصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ 1996.