أقدم مهاجم على دراجة عادية اليوم (الأربعاء) على إطلاق النار على مدير إحدى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات يدعى برايان تومبسون وقتله، أمام أحد فنادق مانهاتن بنيويورك قبل أن يفر هارباً.وأعلنت الشرطة في نيويورك إطلاق حملة لملاحقة المهاجم، مؤكدة أن الحادثة وقعت عندما كان تومبسون يسير ناحية الفندق، لحضور مؤتمر خاص بشركته، مبينة أن المهاجم كان يتربص بتومبسون وظل في المنطقة لفترة في انتظاره، وفتح النار عليه من على بعد نحو 20 قدماً، كما أطلق عدة أعير نارية أصابت 2 منها المدير التنفيذي لإحدى الشركات، ووصفت الشرطة الهجوم بـ«الجريء والموجه»، فيما قالت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش إن المهاجم استهدف تومبسون، وإنه فر من المكان على متن دراجة، مبينة أنه كان يرتدي قناعاً ولا تزال الدوافع غير معروفة.وأشارت إلى أن عملية البحث عن الجاني جارية، موضحة بأن تومبسون تعرض لإطلاق النار مرتين برصاصة في الظهر وأخرى في الساق.وتعهدت تيش بألا تتوقف الشرطة حتى تلقي القبض على المهاجم، وعرضت مكافأة 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومة تدل على مكانه، لافتة إلى أن المهاجم وضع كاتماً للصوت على البندقية التي استعملها لقتل برايان تومبسون.وشوهد المسلح وهو يهرب من المكان على دراجة عادية، متوجهاً نحو حديقة سنترال بارك الشهيرة، في نيويورك.