أقدم ثمانيني في تركيا على ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجته التي نسي كما يبدو أنها شريكته في الحياة لعقود طويلة، بسبب معاناته من مرض ألزهايمر.

وكان الزوج (85 عاماً) يتشاجر مع زوجته أمينة (80 عاماً) مساء الإثنين الماضي، حين ضربها بعصا على رأسها فأرداها قتيلة في مكانها.

وأبلغ الجيران في بلدة بولانجاك بولاية غيرسون في شمال غربي تركيا الشرطة بسماع صوت شجار وصراخ في المنزل المجاور، ليُفاجأ رجال الشرطة عند حضورهم بمشهد المسنة المغطاة بدمائها.

وأوقفت الشرطة الزوج القاتل على الفور، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أنه مصاب بمرض ألزهايمر.

وأجرت فرق طبية في المكان فحصاً لجثة الزوجة المسنة، قبل نقلها إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات التي طلبها المحققون لإكمال تحقيقاتهم في الجريمة.

ولم يتضح بعد سبب الشجار بين الزوجين، فيما تحقق الشرطة للتأكد من مدى إدراك الزوج فعلته بحق زوجته.