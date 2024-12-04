لقي ثلاثة أشخاص حتفهم ونقل 32 آخرون على الأقل إلى المستشفى؛ بسبب تناول سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض مطبوخة في الفلبين.

وشعر العشرات من السكان الأصليين في تيدوراي بأعراض مثل الإسهال والقيء وتشنجات البطن، منذ تناولهم للطبق في بلدة ساحلية في مقاطعة ماجوينداناو ديل نورتي، حسبما قال مسؤولون.

وعلى الرغم من أن صيد أو استهلاك السلاحف البحرية غير قانوني بموجب قوانين حماية البيئة في الفلبين، إلا أن المخلوقات البحرية لا تزال تؤكل كطعام تقليدي في بعض المجتمعات.

لكن السلاحف البحرية التي تستهلك الطحالب الملوثة - بما في ذلك تلك التي تبدو صحية - يمكن أن تكون سامة عند طهوها وتناولها.

تم طهو السلحفاة البحرية على شكل «أدوبو» وهو طبق فلبيني شهير يتكون من اللحوم والخضروات المطهوة في الخل وصلصة الصويا.