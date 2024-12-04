يُعد مرض كرون من الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويؤثر بشكل رئيسي على الأمعاء الدقيقة والقولون. ويُسبب المرض التهاباً في الأمعاء يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة قد تؤثر على جودة الحياة بشكل كبير.
ومن هذه الأعراض الأكثر شيوعاً:
آلام شديدة في البطن
فقدان الوزن غير المبرر
تقرحات الفم وسوء التغذية
الإسهال المستمر «قد يكون غير دموي»
الإرهاق والتعب المزمن
ومن هذه الأعراض الأكثر شيوعاً:
آلام شديدة في البطن
فقدان الوزن غير المبرر
تقرحات الفم وسوء التغذية
الإسهال المستمر «قد يكون غير دموي»
الإرهاق والتعب المزمن