يُعد مرض كرون من الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويؤثر بشكل رئيسي على الأمعاء الدقيقة والقولون. ويُسبب المرض التهاباً في الأمعاء يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة قد تؤثر على جودة الحياة بشكل كبير.ومن هذه الأعراض الأكثر شيوعاً:آلام شديدة في البطنفقدان الوزن غير المبررتقرحات الفم وسوء التغذيةالإسهال المستمر «قد يكون غير دموي»الإرهاق والتعب المزمن