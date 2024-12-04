توصلت دراسة حديثة إلى أن إضافة (فيتامين سي) بجرعات عالية عن طريق الوريد إلى بروتوكول العلاج الكيميائي تضاعف معدلات بقاء المرضى المصابين بسرطان البنكرياس النقيلي في مراحله المتأخرة، حيث ارتفع متوسط البقاء على قيد الحياة من ثمانية أشهر إلى 16 شهراً.ويُعد سرطان البنكرياس، من أكثر أنواع السرطان خطورة، ومع بداية التجربة التي أجراها فريق من جامعة أيوا، كان الأمل يقتصر على تحقيق 12 شهراً من البقاء، إلا أن النتائج جاءت مذهلة، بحسب موقع (ستادي فايندز).وشارك في التجربة 34 مريضاً بسرطان البنكرياس من المرحلة الرابعة، وتم توزيعهم إلى مجموعتين؛ الأولى تلقت العلاج الكيميائي المعتاد، بينما خضعت الثانية لنفس العلاج مع إضافة جرعات من فيتامين سي (75 غراماً) عبر الوريد ثلاث مرات أسبوعياً.وأوضح الدكتور جوزيف كولين، المشرف على الدراسة، أن العلاج لا يزيد فقط من معدلات البقاء على قيد الحياة، بل يمنح المرضى جودة حياة أفضل من خلال تقليل الآثار الجانبية وزيادة قدرتهم على تحمل العلاج.هذه النتائج تعد بارقة أمل جديدة في مواجهة أحد أكثر أنواع السرطان تحدياً، وتفتح آفاقاً لإعادة النظر في دمج فيتامين سي كجزء من العلاجات المستقبلية.